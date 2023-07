Equipe de Meghan Markle teria aconselhado ex-atriz a focar em projetos sem Príncipe Harry

07/07/2023 | 16:11



Meghan Markle e Príncipe Harry anunciaram diversos projetos desde que saíram da família real e decidiram colocar a boca no trombone durante uma entrevista com Oprah Winfrey. O casal contou a história do relacionamento e das polêmicas que vivenciaram através do documentário Harry & Meghan na Netflix. Entretanto, não foi só isso que eles planejaram.

Como você viu, o filho mais novo do Rei Charles III escreveu um livro sobre sua vida, e a ex-atriz criou um podcast intitulado Archetypes. Apesar da Duquesa de Sussex conversar com diversas personalidades interessantes durante seu programa, o sucesso não foi tão grande quanto esperado e o Spotify decidiu encerrar o contrato com Meghan.

Segundo o jornal Daily Record, a decisão da plataforma de streaming deixou a intérprete de Rachel em Suits preocupada com seu futuro profissional. Por conta disso, a equipe de Meghan Markle entrou em ação e aconselhou a artista. A ideia do grupo que trabalha com a duquesa é desvincular ela do amado.

- Sua equipe a avisou que não há futuro com Harry e que ela precisa começar a trabalhar em seus projetos individuais, em vez de ser vista como a metade da Marca Sussex.

Apesar de fazer muito sucesso com Harry e as histórias da família real, a fonte contou ao jornal que a equipe prefere que a ex-atriz volte aos holofotes sem a ajuda do príncipe, ou das polêmicas.

- Eles [a equipe da duquesa] acham que se Meghan fizer mais por conta própria, ela terá mais oportunidades de salvar sua carreira. Isso lhes dará espaço para respirar e restaurará a confiança - ou pelo menos essa é a esperança.

Será que essa é uma boa ideia?