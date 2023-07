Com apoio do filho, Luciana Gimenez corre pela primeira vez após acidente

07/07/2023 | 16:11



Momento especial! Luciana Gimenez usou as redes sociais para compartilhar um momento para lá de especial com os seus milhares de seguidores. A apresentadora, que sofreu um acidente grave na neve, postou um vídeo correndo pela primeira vez.

Com o apoio do filho Lorenzo, de 12 anos de idade, a apresentadora começou a correr devagar, e mesmo mancando não parou.

- Vamos, vamos, mãe! Correndo, puxa, puxa, vamos. (...) Esse é o seu sonho, não pára!, dizia o menino.

Grata com o apoio do herdeiro, Luciana se emocionou ao falar da força que recebe do filho:

- Filho impulsiona, faz a gente ser uma pessoa melhor. Ele me falou 'mamãe, você vai conseguir, vai doer um pouco mas você vai conseguir'. Eu falei que tentaria por ele, e ele filmou. Acho que foi uma vitória.