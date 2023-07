Internada, Mara Maravilha segue sem previsão de alta e tranquiliza os fãs: Estou vivíssima, graças a Deus

07/07/2023 | 16:11



Nesta sexta-feira, dia 7, a apresentadora Mara Maravilha usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Ela está internada desde quarta-feira, dia 5, após sentir fortes dores de cabeça, pressão alta e vômitos.

Meus amores? Sigo internada, sem previsão de alta, mas estou vivíssima, graças a Deus, e de olho em tudo.

Na última quinta-feira, dia 6, Mara também compartilhou outro vídeo, e aparentou estar bastante abalada. Em alguns momentos ela chegou a chorar, mas não revelou o diagnóstico completo.

- Já tive notícias boas, uma não tão boa. Mas nada que abale. (...) Quero dizer para vocês que têm que passar por essa situação (de ficar no hospital) e de repente recebe laudos muito tristes, que abalam. Que essas pessoas, que tenham que receber essas notícias, que elas olhem para Deus. Não se entreguem, não se deixem levar pela voz do desânimo. Não se abalem, disse ela em um trecho.

Já em outro conteúdo postado direto do hospital, ela escreveu:

Vai tudo bem? Se tem algo que gosto de fazer é estar com o público, lado a lado com as pessoas. Mas primeiro preciso cuidar da minha saúde, para estar inteira com vocês. Obrigada pela compreensão e pelas orações. Amo vocês! Nos vemos em breve!!.