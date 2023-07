Tom Brady estaria vivendo affair com Kim Kardashian

07/07/2023 | 16:11



Tom Brady nascido em 3 de agosto de 1977, ganhou ainda mais fama por conta de seu relacionamento com Gisele Bündchen, mas antes mesmo de se envolver com a modelo brasileira, o bonitão já arrumou outras namoradas famosas, e agora seu nome está envolvido com outra pessoa.

Parece que a festa organizada pelo CEO da Fanatics Michael Rubin, nos últimos dias, deu o que falar no mundo dos famosos.

A comemoração reuniu diversos nomes, como Mbappé e Leonardo DiCaprio. Mas quem chamou atenção mesmo foi Kim Kardashian e Tom Brady.

Segundo uma fonte, que conversou com o The Daily Mail, os dois estavam super sedutores um com o outro e foram vistos durante o dia na praia juntos e novamente dançando à noite.

Eita!