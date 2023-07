Suelen Gervásio sobre Vitão: Não quero ele me assumindo. Amo outra pessoa

07/07/2023 | 16:11



Após Vitão anunciar que seria pai no dia 13 de abril de 2023, várias polêmicas envolvendo aquela que seria a mãe de sua filha, Suelen Gervásio, surgiram. Tudo porque não se sabe ao certo quem é de fato o pai do bebê, apesar do cantor dizer que é ele, e o produtor musical Matuto fazer o mesmo.

Três meses depois o bafafá continuou - e se intensificou. Em 6 de julho, Suelen afirmou que não deseja ter uma relação séria com Vitão.

Não quero o Vitor me assumindo. Não quero, pelo amor de Deus. A Samara está de prova que eu falava: Amiga, eu nunca vou namorar esse menino. Eu só tinha relações com ele. Amo e sou apaixonada por uma pessoa e isso nunca foi novidade nem para o próprio. Ele que ficava grudando em mim. O dinheiro que o Vitor me dá só dá para pagar aluguel e plano de saúde. E o plano de saúde venceu ontem. Vitor pensou só nele, em limpar a vida dele, que é um circo. Não sou chacota para os outros como ele é para as pessoas. Minha filha não tem que limpar imagem de homem nenhum [...]. Todos os xingamentos que ele disse a mim não condiz com o personagem que ele faz para vocês.