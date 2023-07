Raul Gazolla se emociona ao relembrar foto com Daniella Perez

07/07/2023 | 16:10



Daniella Perez, filha da autora Glória Perez, morreu no dia 28 de dezembro de 1992, aos 22 anos de idade. Na época, ela estava no ar na novela De Corpo e Alma e era casada há dois anos com Raul Gazolla.

Ao participar do programa Faustão na Band, Gazolla reviu uma foto na qual aparece ao lado de Daniella. O ator disse que, na ocasião do registro, os dois comemoravam o aniversário do ator Marcelo Serrado.

- É uma foto difícil para eu ver. Lembranças maravilhosas. Eu fui convidado para ser o embaixador do movimento antifeminicídio no Brasil. O Brasil é um dos países que mais matam mulheres no mundo. A cada seis horas uma mulher é morta no Brasil, contou o artista, emocionado.

Eri Johnson, amigo do casal, que também foi convidado do programa, afirmou que o casal viveu um amor de histórias de cinema.