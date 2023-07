Câmara dos Deputados rejeita adiar discussão de projeto do Carf

07/07/2023 | 16:07



A Câmara dos Deputados rejeitou nesta sexta-feira, 7, um requerimento apresentado pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, para retirada de pauta do projeto que retoma o chamado "voto de qualidade" no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

A sessão está sendo presidida pelo primeiro vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (Republicanos).