Brasileiros recuperam R$ 4 bi em valores esquecidos nos bancos até maio

07/07/2023 | 15:54



Os brasileiros já recuperaram R$ 4,168 bilhões em recursos "esquecidos" nos bancos até maio no Sistema de Valores a Receber (SVR), informou o Banco Central nesta sexta-feira, 7. O montante devolvido já beneficiou 13,9 milhões de pessoas e 535 mil empresas. Só em maio, os resgates somaram R$ 232 milhões.

Há ainda R$ 7,123 bilhões para serem resgatados. Conforme as estatísticas do BC, 62,84% do público que tem dinheiro "esquecido" nos bancos pode recuperar valores de até R$ 10. Já 25,16% têm a receber entre R$ 10,01 e R$ 100 e 10,23% podem ter a devolução de R$ 100,01 a R$ 1.000. Em relação a valores acima de R$ 1.000,01, o porcentual é de 1,78%.

O SVR foi lançado pelo BC no início de 2022 para possibilitar que a população recupere valores que ficaram esquecidos em bancos e demais instituições financeiras e de pagamento. Depois de um início tumultuado, devido à alta procura pelos recursos, a segunda fase do sistema, prevista inicialmente para maio, foi adiada em meio à greve dos servidores do BC no ano passado. O acesso ao SVR foi retomado em março deste ano.