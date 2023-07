China pede aos EUA que criem 'condições necessárias' para cooperação antidrogas

07/07/2023 | 15:10



A China insistiu nesta sexta-feira que cabe aos Estados Unidos "criarem as condições necessárias" para a cooperação antidrogas entre os países. A declaração aconteceu depois de reclamações de Washington de que Pequim ignorou seus pedidos de repressão aos produtos químicos precursores do analgésico altamente viciante fentanil.

A China afirma que participa "ativamente da cooperação internacional antinarcóticos e se opõe firmemente a difamações e sanções unilaterais a outros países sob o pretexto da luta contra as drogas", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, em um briefing diário.

Wang não deu detalhes sobre a origem do descontentamento chinês ou quais condições ele estava procurando. No entanto, Washington e Pequim estão em desacordo em uma ampla gama de questões, desde comércio a Taiwan e sanções dos EUA contra o ministro da Defesa chinês. A China também ficou profundamente irritada com uma decisão do Departamento de Justiça dos EUA de abrir processos criminais contra quatro empresas chinesas e oito indivíduos por supostamente traficarem produtos químicos usados para fazer fentanil nos Estados Unidos e no México.

Diplomatas e autoridades antidrogas dos EUA reclamaram repetidamente que a China ignorou os pedidos de cooperação mais estreita no combate à produção e venda de produtos químicos precursores de fentanil.

Fonte: Associated Press