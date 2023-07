Agente de Marcos Oliveira desmente suposto pedido de dinheiro do ator

07/07/2023 | 15:10



Marcos Oliveira é conhecido em todo o Brasil por conta de seu papel em A Grande Família. O ator interpretava Beiçola, o dono da pastelaria da trama, e fez muito sucesso com o personagem. Entretanto, com a pandemia de Covid-19, o artista passou por algumas dificuldades financeiras.

Sem pensar duas vezes, Marcos abriu o coração aos seguidores e contou o que estava passando na época. Por conta de sua honestidade, ele recebeu ajuda de alguns amigos e fãs. Apesar da mãozinha que recebeu, sua vida não melhorou 100% e ele continua atrás de trabalhos para conseguir se sustentar.

Entretanto, ao que parece, o intérprete de Beiçola foi alvo de uma fake news. Isso porque nesta sexta-feira, dia 7, foi noticiado que o ator estava pedindo dinheiro aos internautas e compartilhou seu PIX através do Facebook. Porém, o agente de Marcos Oliveira decidiu esclarecer tudo.

Na última postagem do artista, Paulinho Rosa revelou que o pedido não passava de um golpe. Segundo ele, o celular compartilhado não é de Marcos.

Fãs e amigos do Marcos Oliveira, a postagem no Facebook é fake news. Não façam PIX nem transações bancárias, o celular lá não é do Marcos, obrigado.