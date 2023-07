Filho de Gugu Liberato visita SBT e recebe troféu em homenagem ao pai

07/07/2023 | 15:10



Filho de peixe, peixinho é! Segundo o colunista Gabriel Perline, João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, teria visitado o SBT e emocionado alguns funcionários da emissora que conheciam o menino desde quando ele era pequeno.

De acordo com o jornalista, o menino esteve no local para fazer uma participação no Programa Silvio Santos, apresentado por Patricia Abravanel. Além disso, o filho do apresentador recebeu um troféu em homenagem ao pai.

E para a surpresa de todos, João Augusto revelou que pretende seguir os passos do pai e trabalhar com comunicação.

Vale lembrar que o herdeiro está em lado oposto as irmãs, Sofia e Marina, quando assunto é a herança do pai. Enquanto as gêmeas apoiam e concordam que a mãe, Rose Miriam Di Matteo, merece ter acesso aos bens do apresentador, João discorda.