99Moto: veja dicas de segurança para usar o serviço

Da Redação

Do 33Giga



07/07/2023 | 14:55



O transporte de passageiros por moto é uma realidade que já existe em muitas cidades brasileiras. Agora, ele conta com as facilidades do 99Moto – que proporciona mais segurança por meio de mais de 50 ferramentas de segurança do aplicativo, disponibilizadas para resguardar motociclistas parceiros e passageiros antes, durante e depois das corridas.

Dentre as tecnologias do 99Moto estão compartilhamento de viagem, checagem e validação de cadastros, seguro contra acidentes e uma central de atendimento 24 horas capacitada para prestar todo tipo de suporte.

Para aumentar ainda mais a proteção nas corridas realizadas por motocicletas, a colaboração entre motociclistas parceiros e passageiros é essencial, especialmente para a prevenção de acidentes. Por isso, é importante que todos adotem medidas para um trânsito seguro, em conformidade com as leis de trânsito e as orientações do Guia da Comunidade .

Confira perguntas e respostas para utilizar o 99Moto no dia a dia. Para saber mais sobre o serviço, clique aqui.

Há restrições quanto a levar passageiros?

Para usar o 99Moto é exigido que o passageiro seja maior de 18 anos, da mesma forma que é feito em relação aos carros. Por lei, a viagem de moto é limitada a duas pessoas (condutor e passageiro) com peso da carga compatível ao modelo do veículo.

O que fazer em casos de passageiros com deficiência?

Nestes casos recomenda-se uma atenção extra. A viagem pelo aplicativo 99Moto pode seguir sem restrições desde que a condição apresentada não coloque em risco a segurança de ambos durante a corrida ou inviabilize o uso da categoria. No caso da impossibilidade de utilizar o 99Moto, o passageiro pode optar pelas modalidades que oferecem transporte por carro, como a 99Pop.

O passageiro é obrigado a ter seu próprio capacete? O que acontece se ele não tiver?

O uso do capacete é obrigatório tanto para os motociclistas quanto para os passageiros. A 99 recomenda que o motociclista parceiro tenha um capacete extra ou que o passageiro tenha o seu próprio, por isso, caso o passageiro não tenha seu próprio capacete, é importante conversar sobre o assunto com o motociclista parceiro pelo chat do aplicativo. No caso de falta do capacete para qualquer um que estiver sobre a moto, não será possível prosseguir com a viagem, uma vez que o equipamento é item obrigatório por lei. Nesses casos, o cancelamento pode ser realizado pelo motociclista, sem penalização.

Quais outros itens são obrigatórios para uma viagem segura?

É obrigatório que os condutores e passageiros de motocicletas utilizem calçado fechado, mantenham as viseiras do capacete abaixadas e utilizem vestuário de proteção adequado. Tais medidas estão em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro vigente e o Conselho Nacional de Trânsito.

Há orientações a serem passadas aos passageiros antes da corrida?

Sim, especialmente se for a primeira vez do passageiro. O motociclista parceiro deve orientá-lo sobre a forma correta de subir no veículo e da importância de segurar, por todo o trajeto, as alças traseiras instaladas abaixo do banco para manter o apoio e o equilíbrio, utilizar o capacete com a viseira abaixada e acompanhar o movimento do condutor nas manobras. Estas informações ajudarão a manter a viagem segura para os dois.

Posso conversar durante a viagem de moto?

Evitar conversar durante a viagem ajuda o motociclista parceiro a manter total atenção ao trânsito, indispensável em qualquer situação. Trata-se de uma atividade que exige foco constante e distrações podem resultar em um acidente.

Tem limite de peso de transporte? Posso levar mochilas, caixas e outros itens?

A capacidade do peso de transporte varia de acordo com a motocicleta. A 99 recomenda não levar itens que possam prejudicar a condução do veículo ou que ocupem as mãos, impedindo o passageiro de segurar as alças de segurança, colocando em risco a segurança de ambos. Animais domésticos ou bagagens não são permitidos na modalidade.

O motociclista pode realizar outro tipo de serviço durante uma corrida pelo 99Moto?

É vedado, em um mesmo trajeto, levar passageiro ao mesmo tempo em que se realiza o serviço de entrega de bens e objetos. É permitido trabalhar para as categorias 99Moto e 99Entrega, mas nunca de forma simultânea.

O que fazer em caso de acidente durante uma corrida pela 99moto?

Todos os usuários estão protegidos nas corridas realizadas pela 99. Desde o aceite até a finalização das corridas, passageiros e motoristas parceiros são cobertos por um seguro contra acidentes pessoais. O primeiro passo é entrar em contato com a equipe da 99, que está disponível para atendimento 24 horas por dia, 7 dias da semana, pelo próprio aplicativo.