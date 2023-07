Mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, recebe comentários sobre exagero em filtro de fotos nas redes

07/07/2023 | 14:30



Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, recebeu comentários negativos nas redes depois de compartilhar fotos no leilão beneficiente do jogador, evento que aconteceu em junho. Nas imagens, a mãe do craque mostra com mais detalhes o vestido preto com brilhos e detalhes que escolheu para a ocasião, assim como enfatiza ângulos para destacar a maquiagem.

Antes dos comentários serem desativados, alguns usuários do Instagram escreveram que ela exagerou na aplicação de filtro e na edição das fotos.

"Você é linda e não temos dúvidas. Porém, a diferença é nítida de uma foto para outra, da primeira para a terceira. Repito, você é linda e não precisa de Photoshop!", escreveu uma moça.

"Não adianta exagerar, fica artificial. Parabéns pelo Instituto", comentou a outra. Outra pessoa comentou que Nadine estava "querendo mostrar o que não é, igual a filha Rafaella Santos". A irmã do jogador já disse publicamente que realizou diversos procedimentos estéticos ao longo dos seus 27 anos.

Teve também quem defendeu Nadine, dizendo que ela não deveria dar atenção a "pessoas mal intencionadas" e que era uma mulher incrível. "Jamais absorva essa essas mensagens negativas de humanas zombeteiros de plantão. Você é uma mulher de muita virtude", escreveu um rapaz.

Nadine não chegou a responder nenhum dos comentários, seja os positivos ou negativos.

Procedimentos estéticos

Recentemente, uma clínica de estética de luxo de São Paulo, conhecida por atendenter diversos famosos como Ludmilla e sua esposa Brunna Gonçalves, Key Alves, Virgínia Fonseca, Letícia Bufoni e outras, compartilhou que a mãe do Neymar fez um procedimento estético de rejuvenescimento no rosto, com ácido hialurônico em pontos estratégicos, bioestimuladores de colágeno e toxina botulínica.

No seu Instagram, Nadine também mostrou que já fez o mesmo processo nas mãos.

O Estadão entrou em contato com Nadine Gonçalves, mas até o fim desta publicação não teve retorno. Nosso espaço segue aberto.