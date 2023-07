O que rolou? Michael B. Jordan curte fotos de Key Alves e web vai à loucura

07/07/2023 | 14:11



Esta sexta-feira, dia 7, já começou agitada por conta de uma interação para lá de inesperada entre um grande astro internacional e uma celebridade brasileira. Ninguém mais ninguém menos do que Michael B. Jordan deu uma passadinha no perfil de Instagram de Key Alves e decidiu deixar duas curtidas em publicações da jogadora de vôlei.

A web foi à loucura com a notícia e correu às redes sociais para comentar o ocorrido. A parte mais curiosa da interação é que Michael e Key não se seguem no na plataforma, o que fez com que internautas ficassem com a pulga atrás da orelha e se questionassem como o ator encontrou o perfil da ex-BBB. Vale lembrar que ele já havia curtido cliques de Gleici Damasceno também.

No Twitter, as curtidas se tornaram um dos assuntos mais comentados do dia e as pessoas não param de demonstrar surpresa em ver o norte-americano checar o perfil da brasileira.

Tristeza do dia: Michael B Jordan curtindo fotos da Key Alves.

Primeiro Vini Jr., agora Michael B.Jordan, o que a Key Alves tem, gente?

Olha, o Michael B Jordan curtindo foto da Key é demais para mim.

Se o Michael B. Jordan curtisse duas fotos minha eu caía dura para trás, Key nasceu com a b***a virada para a lua.