IA generativa: veja cinco exemplos de uso na prática

07/07/2023



A Inteligência Artificial (IA) generativa, um campo emergente dentro da (obviamente) inteligência artificial, está pronta para remodelar diversos segmentos empresariais e melhorar vidas. Ao aproveitar algoritmos avançados de aprendizado de máquina, a tecnologia oferece uma grande variedade de benefícios em diversos domínios.

Desde a automação da criação de conteúdo até o aprimoramento da acessibilidade, personalização e criatividade, a IA generativa está revolucionando indústrias e capacitando indivíduos. Além disso, auxilia a pesquisa científica, revoluciona a saúde e fomenta a inovação.

Esta introdução oferece uma visão geral de como a IA generativa está pronta para moldar o futuro, melhorando a produtividade, a inclusão e o bem-estar geral da população.

Entre diversas companhias que utilizam a tecnologia, cinco estão se destacando pelo pioneirismo e pela praticidade de uso da população em geral.

OpenAI

Pioneira no campo, a OpenIA desenvolveu modelos de IA generativa que impulsionam assistentes virtuais e ferramentas de tradução de idiomas. Essas aplicações facilitam a comunicação e a acessibilidade, permitindo que as pessoas interajam com a tecnologia e acessem informações com facilidade. Além disso, os modelos de IA generativa da OpenAI têm o potencial de revolucionar a criação de conteúdo, auxiliar em pesquisas e fornecer recomendações personalizadas, tornando o conhecimento e os recursos mais acessíveis para a população.

DeepMind

Organização líder em pesquisa em IA e pertencente à Alphabet. Ela está fazendo avanços significativos na área de inteligência generativa. Seus projetos relacionados à saúde aproveitam modelos generativos para auxiliar no diagnóstico médico, prever a deterioração do paciente e otimizar planos de tratamento.

Ao utilizar a IA generativa, o DeepMind tem como objetivo aprimorar os resultados na área da saúde, melhorar o cuidado ao paciente e apoiar os profissionais médicos em seus processos de tomada de decisão. Esses avanços têm o potencial de revolucionar a forma como a saúde é entregue e vivenciada em todo o mundo.

Freshworks

Empresa pioneira em softwares para negócios, está democratizando a IA para milhares de empresas com sua suíte de produtos: Freddy Self Service, Freddy Copilot e Freddy Insights. O Freddy Copilot fornece assistência contextual, automatiza tarefas repetitivas e maximiza a produtividade de diferentes equipes, permitindo que profissionais de suporte, vendas e marketing reduzam o tempo com tarefas em até 83%.

O Freddy Self Service automatiza processos monótonos, permitindo que as empresas dimensionem suas operações de suporte e ofereçam experiências excepcionais aos clientes. Além disso, o Freddy Insights automatiza a análise diária de produtividade e fornece recomendações valiosas para gerar um maior impacto nos negócios.

Juntas, essas capacidades de IA generativa capacitam empresas de diferentes tamanhos a automatizar, dimensionar e obter insights acionáveis a partir de seu trabalho.

IBM

Líder global em tecnologia, vem explorando ativamente as aplicações da IA generativa em diversos setores, incluindo saúde, finanças e cibersegurança. O IBM Watson, impulsionado pela IA generativa, tem sido fundamental na análise de imagens médicas, descoberta de medicamentos e medicina personalizada.

No setor financeiro, a IBM utiliza modelos generativos para gerar cenários realistas de mercado financeiro e simular análises de risco, capacitando tomadores de decisão a fazer escolhas informadas. Ao aproveitar a tecnologia, a IBM impulsiona a inovação, melhora a eficiência e permite que as organizações se destaquem em setores críticos.

Autodesk

Renomada empresa de software especializada em design e engenharia, está aproveitando a IA generativa para revolucionar a criatividade e a sustentabilidade. Suas ferramentas de design generativo capacitam designers e engenheiros a explorar inúmeras possibilidades de design, otimizando para várias restrições e objetivos.

Ao utilizar a IA, os usuários da Autodesk podem gerar designs inovadores e eficientes, reduzindo significativamente o desperdício de materiais e o consumo de recursos. Essa abordagem promove a sustentabilidade e estimula soluções ambientalmente amigáveis.

À medida que o campo da IA generativa continua a avançar, essas empresas estão na vanguarda do impulso de seu potencial transformador no mundo do trabalho. Ao aproveitar o poder dos algoritmos de aprendizado de máquina, elas estão moldando um futuro mais eficiente, inclusivo e impactante.

O impacto positivo da IA generativa é evidente, e seu potencial para melhorar a produtividade, aprimorar o bem-estar e impulsionar a inovação é ilimitado.