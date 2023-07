Stênio Garcia apresenta melhora em quadro de saúde e deve receber alta médica

07/07/2023 | 13:11



Stênio Garcia segue internado após o quadro de septicemia aguda no Hospital Samaritano, em São Paulo, e até rebateu boatos de que teria morrido. Na última quinta-feira, dia 6, o ator compartilhou um vídeo nas redes sociais para atualizar seu estado de saúde informando que não tem mais infecção e continua hospitalizado para realizar exames.

Segundo informações do jornal O Globo, o artista apresentou melhora e deverá receber alta no fim de semana. Já o Metrópoles divulgou um boletim médico atualizado do quadro de saúde de Stênio.

Uma nota emitida pela unidade médica informa:

O Hospital Samaritano Barra, da rede Americas, informa que o ator Stênio Garcia permanece internado na unidade, com significativa evolução clínica. O estado de saúde do paciente segue em melhora progressiva.