Goolsbee, do Fed, afirma que reduzir inflação à meta envolverá mais aperto até o final do ano

07/07/2023 | 13:00



O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta sexta-feira (7) que reduzir inflação à meta de 2% nos Estados Unidos provavelmente envolverá mais uma ou duas "altas modestas" nos juros básicos até o final deste ano. Em entrevista à CNBC, o dirigente comentou que a inflação ainda está muito elevada no país e precisa desacelerar mais para alcançar o objetivo do BC americano. "Nosso principal objetivo é reduzir a inflação e vamos conseguir", reiterou.

Contudo, Goolsbee disse que ainda não sabe qual será sua decisão na próxima reunião monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), em julho. Para ele, será necessário observar os próximos dados macroeconômicos dos EUA, em especial a evolução dos índices de preços no último mês, antes de tomar uma decisão final.

Segundo o dirigente, é possível reduzir a inflação nos EUA sem provocar uma recessão. Goolsbee apontou, por exemplo, que o mercado de trabalho segue robusto, mas "está esfriando".