Twitch sem anúncios: como a mudança pode melhorar transmissões

Desde que foi alçado a CEO da Twitch, Dan Clancy tomou medidas que repercutiram na comunidade de criadores e usuários do serviço de streaming de vídeos ao vivo. Isso porque suas propostas de melhorias aos espectadores e criadores de conteúdos parecem ir na direção oposta das outras plataformas de streaming. Entre elas, está a ideia do Twitch sem anúncios. Isso é, acabar com as propagandas pre-roll, exibidas antes das transmissões e apontadas como uma das formas mais eficazes de propaganda online.

A ausência dos anúncios que são exibidos assim que o usuário da plataforma de streaming se conecta é um diferencial para a plataforma roxa. Filmes publicitários ainda são a aposta dos principais concorrentes da Twitch para gerar receita tanto para a plataforma, quanto para quem produz o conteúdo.

Twitch sem anúncios: as primeiras propostas do novo CEO

Propor novos modelos de monetização é uma das primeiras medidas de Clancy, que assumiu o comando da companhia com a saída de Emmett Shear, em março deste ano. O ex-CEO e co-fundador da marca deixou a Twitch após 16 anos, para se dedicar à família.

A nova intenção de Clancy foi anunciada em abril, e abrange os anúncios exibidos durante as lives na plataforma. “Como eu olho para muitos canais, ao contrário da pequena quantidade em que estou inscrito, vejo muitos anúncios, porque estou me movendo. Na verdade, mencionei seu canal enquanto estávamos falando, porque pensei: ‘Vamos fazer isso ao vivo para que eu possa ver o bate-papo’ e vi um anúncio”, disse Dan Clancy durante entrevista para o canal SpawnOnMe.

O norte-americano de 59 anos é formado em ciências da computação, e está na Twitch desde 2019. Ele ingressou no cargo de vice-presidente de criação e experiência da comunidade. Depois, assumiu a presidência da Twitch Interactive, empresa que pertence à Amazon e controla a Twitch.

Como funcionam as propagandas pre-roll na Twitch

Ao selecionar um canal de sua preferência, o usuário pode ter que esperar para ter acesso ao vídeo. Isso tem incomodado não apenas a quem assiste, como também aos streamers. Não é incomum que os espectadores desistam de esperar ou de seguir explorando outros conteúdos e canais da plataforma.

Para os afiliados, existe a possibilidade de Twitch sem anúncios por um período determinado, exibindo as propagandas ao longo da exibição da live. Assim, os espectadores conseguem acesso imediato ao conteúdo, sem precisar aguardar alguns minutos. Porém, a função está disponível apenas a streamers parceiros e afiliados.

Na sequência, veja como isso funciona na prática:

Comerciais exibidos por 30 segundos garantem a desativação de anúncios precedentes pelos próximos 10 minutos;

Anúncios de 1 minuto de duração desativam os pre-rolls por 20 minutos;

Propagandas executadas por 3 minutos possibilitam a ausência de pre-rolls por 30 minutos.

Chegada da Twitch Turbo ao Brasil modifica experiência dos usuários

Uma partida de League of Legends – um dos jogos mais transmitidos na Twitch – dura, em média, 20 minutos. Perder 30 segundos assistindo um anúncio em vídeo pode ser algo frustrante para adultos jovens, de cerca de 20 anos, habituados a receber informações em alta velocidade. Em maio, a plataforma passou a disponibilizar uma opção paga para os usuários brasileiros que querem ir direto ao conteúdo. Trata-se da Twitch Turbo.

Nos Estados Unidos, essa alternativa existe desde 2016. Além da possibilidade de Twitch sem anúncios , os assinantes têm acesso a outros benefícios, como distintivo e cores personalizadas para usar no chat, além de armazenamento de vídeo expandido.

Monetização na Twitch: como começar a lucrar a partir de live streams

O sonho de streamers Brasil afora é gerar a própria renda produzindo vídeos ao vivo de gameplays, entrevistas, músicas e demais conteúdos. O primeiro passo é ingressar no Programa de Parceiros da Twitch e atender a uma lista de pré-requisitos:

Conteúdos de acordo com as Diretrizes da comunidade, Termos de Serviço e Diretrizes DMCA;

Audiência consolidada e crescente;

Estar conforme os requisitos não assegura a parceria, apenas dá a possibilidade de ser avaliado pela plataforma.

Se ainda não é possível cumprir os requisitos, a carreira pode ser iniciada na Escola de Criadores ou conquistando “A rota para ser um parceiro”.

Para os streamers, existem formas diferentes de garantir remuneração com transmissões ao vivo, além da exibição de anúncios. Os parceiros conseguem monetização com inscrições no canal, com opções de R$ 4,99, R$ 9,99 e R$ 24,99. Emotes também podem render dinheiro aos streamers.

A monetização também pode ocorrer por meio do uso de bits, itens virtuais adquiridos por espectadores para demonstrar apoio ao criador. Uma ótima maneira de angariar bits é com a utilização de mecanismos de interação, como tomadas, lâmpadas e controles de fita LED inteligentes.

Existem várias possibilidades de interação com o streamer. O streamer TexugoJoga, por exemplo, conectou uma lâmpada, uma buzina e uma caixa de som portátil a tomadas inteligentes. Depois, iniciou uma live dormindo em sua cama e disponibilizou as seguintes opções à audiência: acender a luz por 100 bits, tocar buzina por 200 bits e tocar música alta por 1.000 bits. A cada doação, os itens funcionavam e, consequentemente, atrapalhavam o sono do criador, para o entretenimento de seus fãs.

