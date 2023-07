Conmebol e Uefa criam torneio entre campeão da Sul-Americana e vencedor da Liga Europa

07/07/2023 | 12:40



A Uefa e a Conmebol anunciaram, nesta sexta-feira, a criação do Desafio de Clubes, torneio que promoverá um embate em jogo único entre o campeão da Copa Sul-Americana e o campeão da Liga Europa. A primeira edição será realizada daqui a menos de duas semanas, dia 19 de julho, com a participação de Independiente del Valle e Sevilla, vencedores das últimas edições dos torneios continentais, no Ramón Sánchez-Pizjuán, estádio do time espanhol.

O comunicado das entidades classifica o novo torneio como "parte da cooperação ampliada entre a Uefa e Conmebol". As duas entidades têm se aproximado e já firmaram outras parcerias, como a Finalíssima, que coloca as seleções masculinas e femininas campeãs da Eurocopa em confronto com as campeãs da Copa América. Segundo a nota, a cooperação também se estende a "categorias juvenis, futsal, troca de árbitros e programas de treinamento técnico".

A edição inaugural do novo torneio de clubes recebeu o nome de "Antonio Puerta XII" , em homenagem ao ex-lateral-esquerdo do Sevilla que morreu em 2007, aos 22 anos, após sofrer uma parada cardíaca. Não haverá prorrogação, portanto a decisão do título será nos pênaltis caso a disputa termine empatada no tempo normal.

Campeão da Copa Sul-Americana no ano passado ao bater o São Paulo na grande final, o Independiente Del Valle tem aterrorizado os clubes brasileiros desde então. Em fevereiro deste ano, superou o Flamengo na decisão da Recopa Sul-Americana. Em seguida, entre maio e junho, venceu o Corinthians duas vezes pela fase de grupos da atual edição da Libertadores.

O Sevilla, por sua vez, terminou a temporada 2022/2023 mostrando mais uma vez a sua familiaridade com a Liga Europa, competição que venceu pela sétima vez ao bater a Roma de José Mourinho na final.