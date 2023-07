Mãe de Marília Mendonça revela semelhanças entre neto e filha: - Eu me vejo voltando no passado

07/07/2023 | 12:10



Marília Mendonça morreu em um acidente aéreo trágico em 2021, mas o talento da cantora sertaneja continua sendo perpetuado pelos fãs e familiares. Em entrevista ao Leo Dias, Dona Ruth, mãe da artista, fez diversas revelações sobre futuros planos que tem para contar a história da filha.

No bate-papo, ela revelou que um filme e um documentário sobre Marília já estão em fase de pré-produção. Dona Ruth acredita que as pessoas precisam conhecer mais o passado da artista e saber de tudo que ela passou antes de chegar ao estrelato.

- Não é só a parte do momento da carreira. Ninguém começa no estouro. Muita coisa [aconteceu antes de 2015], nós passamos muita dificuldade.

A perda brusca da filha deixou Dona Ruth bastante abalada, mas ao que tudo indica ela está encontrando conforto em alguns sonhos que tem com Marília:

- Já tinha uns dias que eu tomava remédio para dormir, não estava conseguindo me alimentar direito, aí eu deitei. Eu cochilei e [apareceu] uma luz muito grande, ela com os braços abertos, com aquele penteado loirinho de quando estava com o cabelo curtinho. Ela, muito bonita, falava: vem, mãe, me dá um abraço aqui. Eu falei: não, morto não volta, muito menos para abraçar. Ela falou: mãe, eu não estou aparecendo pra você, estou em seu sonho, Deus me mandou vir aqui te dar um abraço. Isso foi profundo, já não era um sonho mais, era uma revelação, Deus mandou um anjo. Quando eu a abracei, chorei muito, eu vi que não tinha confusão no sonho. Quando eu a soltei e olhei, só tinha um cabelo liso, que eu não via o rosto olhando para cima e falou: agora eu já posso voltar. Foi um consolo, Deus mandou um anjo com a fisionomia dela para me consolar.

Desde que Marília morreu aos 26 anos de idade, Dona Ruth e Murilo Huff estão dividindo a guarda do pequeno Léo, fruto do antigo relacionamento dos artistas.

Na conversa, Dona Ruth confessou que o pequeno de três anos de idade a chama de avó na maior parte do tempo, mas às vezes sente a necessidade de chamá-la de mãe.

- Um dia eu levei ele na escola e ele falou: Vó, vamos comigo até a sala. Aí quando chegou na sala, ele olhou para os amiguinhos e falou: Tchau, mamãe. Então é nessa hora que ele quer mostrar que ele também tem uma mamãe.

Passando muito tempo com o neto, é claro que a avó-coruja notou várias semelhanças entre o neto e a filha, né? Ao jornalista, Dona Ruth não poupou palavras e explicou:

- Como é Marília. Eu me vejo voltando no passado e cuidando de Marília. Ele é muito parecido. Possessivo, ciumento, amoroso, bravo. A Marília era muito amorosa, mas brava, revelou a mãe da artista.

- Até a feição, é igualzinha a dela. Fechar a cara, contou João Gustavo, irmão de Marília.