Ticiane Pinheiro se derrete ao falar de amadurecimento de Rafaella Justus: - Está começando a despertar essa coisa de paquera

07/07/2023 | 12:10



Nesta sexta-feira, dia 7, a eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro, irá ganhar uma mega festa de aniversário organizado pela família. Em entrevista para o jornal O Globo, Ticiane Pinheiro deu detalhes da comemoração da mãe e as emoções que a data promete, que será realizada no Rio de Janeiro, em um clube.

- Minha mãe nunca teve festa de aniversário, nunca ligou muito. No máximo ia almoçar com os filhos. Nos 80 anos, ela se empolgou e quis que fosse no Rio para toda a família ir. Vai ter show da banda Blitz. E o Daniel Jobim vai tocar piano. Faremos algumas surpresas para ela, explicou Tici.

Mãe de duas meninas, da pequena Manuella, de quatro anos de idade, fruto do casamento com o jornalista César Tralli, e de Rafaella Justus, de 13 anos de idade, do antigo relacionamento com Roberto Justus, Tici comenta que Rafa está em uma fase gostosa, pois não é nem adulta ainda e nem criança - e esse meio termo exige atenção.

- Rafa ainda não é adolescente, mas não é mais criança. É engraçado. Eu vejo uma roupa para ela, e ela fala: Não, essa está muito adulta. Ou então: Está muito infantil. Ela acha que sabe tudo, tem opinião para tudo. Está começando a desabrochar. Tem menino que acha bonitinho. Ela fala: Meu crush mandou mensagem. Converso sobre tudo com ela já faz um tempo. Rafa sempre foi muito de ouvir, bem curiosa. Sobre primeiro beijo, sobre sexo, já tem uma noção. Acho que primeiro beijo, namoro... Ainda não está nesse momento. Acredito que em mais um ano. Está começando a despertar essa coisa de paquera.

Já sobre a carreira, Tici, que atualmente está no comando de três programas na Record TV, Hoje em dia, Canta comigo Teen e também na nova temporada de Troca de esposas, revela que tem sido difícil conciliar tudo e que às vezes chega cansada em casa.

- Estamos gravando que nem doidos, viajando pelo Brasil. Já fui para cidades do Rio Grande do Sul e para Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. São 16 famílias, famosas e anônimas, disse ela. Agora, chegando ao final (as gravações do "Troca de esposas" terminam dia 20), está mais cansativo. No começo é tudo novo. Quando acabar, vou voltar à rotina normal, com minhas campanhas e gravações para meu canal do YouTube. Mas está puxado, como mãe, como mulher. Chego cansada em casa, mas faço questão de jantar com a Rafa e com o Cesar para bater papo com eles. A Manu às vezes já está dormindo. Mas, como ela acorda muito cedo, consigo curtir antes de trabalhar. Nos finais de semana, gravo sábado ou domingo. Aí consigo me dedicar a eles.

Tici também garante que não é porque se separou de Roberto Justus que eles não têm uma boa relação, afinal, o ex-casal ficou junto por oito anos e o respeito continua acima de tudo.

- Acho que as pessoas gostam de ver intriga, ficam esperando que tenha briga e confusão. Na minha vida, é difícil conseguirem ver algo assim. Sou muito tranquila. Eu tenho uma relação muito forte com a família do Roberto, porque ficamos juntos durante oito anos. Vi os filhos dele crescerem. Continuo tendo essa relação forte, não é porque me separei que parei de ter. Sou amiga das ex-mulheres dele com quem convivi na época. Nunca tive problema com ninguém. Com Ana Paula, a relação é boa. Tenho uma relação boa com Roberto, o Cesar também. Não é porque me separei que briguei.