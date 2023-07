Guarani acerta com goleiro Douglas Borges, que negocia rescisão com Botafogo-RJ

07/07/2023 | 11:58



O Guarani acertou com o goleiro Douglas Borges, que negocia sua rescisão com o Botafogo-RJ para viajar a Campinas e se apresentar no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O atleta tem contrato com o clube carioca até o fim deste ano.

Douglas chega ao Guarani em uma resposta para a saída de Tony para o Aljandal, da Arábia Saudita. No time campineiro, o goleiro disputará posição com Pegorari. O elenco ainda conta com Arthur Motta e Álvaro para a posição.

O goleiro não vinha sendo aproveitado no Botafogo, já que Lucas Perri é titular absoluto. No total, Douglas Borges fez 31 jogos com a camisa alvinegra, apenas dois na atual temporada.

Ele está no Botafogo desde 2021 e tem passagens por CRB, Volta Redonda, Remo, Ceará, Tupi, Olímpia, Monte Azul, além do Cruzeiro, clube que o revelou.

O Guarani é o nono colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, sete atrás do Novorizontino, quarto. O time de Campinas enfrenta o Londrina neste sábado, às 11h, no Brinco de Ouro da Princesa.