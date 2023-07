South African retoma voos diretos para a África do Sul

Redação

07/07/2023 | 11:55



A companhia aérea South African Airways anunciou que irá retomar sua operação em São Paulo com voos diretos para a África do Sul. Os trechos, que interligam o Aeroporto Internacional de Guarulhos e os destinos de Joanesburgo e Cidade do Cabo, começam a partir de 31 de outubro.

Voos diretos para a África do Sul

A empresa voará diretamente para São Paulo quatro vezes por semans. Duas vezes saindo da Cidade do Cabo (terças-feiras e sábados) e duas vezes saindo de Joanesburgo (segundas e quintas-feiras).

De outubro a dezembro de 2023, o voo SA 0226 partirá da Cidade do Cabo às 12h55 e chegará a São Paulo às 16h35. O voo de volta, SA 0227, sairá de São Paulo às 18h05 e chegará na Cidade do Cabo às 6h40.

De Joanesburgo, o voo SA 0222 sairá às 11h20 e chegará a São Paulo às 16h15, com retorno como voo SA 0223, saindo de São Paulo às 17h45 e chegando a Joanesburgo às 7h45.

“Estamos muito felizes em anunciar São Paulo como nosso primeiro destino internacional desde que a companhia aérea emergiu com sucesso de um intensivo processo de recuperação econômica e da crise causada pela Covid-19. Também marca o retorno de nossos voos de longa distância a partir da Cidade do Cabo. As equipes da SAA estão trabalhando duro nos bastidores para preparar nossas operações para a América do Sul”, disse John Lamola, CEO interino da South African Airways.