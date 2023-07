Academia, piscinas e 43 quartos individuais: conheça o novo CT de R$ 1,6 bilhão do PSG

07/07/2023 | 11:21



O Paris Saint-Germain inaugurou nesta semana o seu novo Centro de Treinamento (CT) em Poissy, cidade localizada a 30 quilômetros de Paris. O local vai receber os jogadores do clube já neste mês, quando começam os trabalhos de pré-temporada, entre eles Neymar e Kylian Mbappé.

O projeto do CT foi apresentado em 2016, mas as obras começaram somente em junho de 2021. Os atrasos se deram por causa da pandemia de covid-19. Com 74 hectares, o local conta com 17 campos de futebol, além de 43 quartos individuais, academia, spa, quatro áreas com piscinas, área médica, duas salas de jantar e uma sala de vídeo para a análise de jogos. Tudo isso ficará à disposição do nome treinador do time, o espanhol Luis Enrique, apresentado nesta semana.

O PSG prevê ainda a construção de um estádio para três mil pessoas no complexo até 2028 para abrigar jogos do time feminino e das categorias de base. A partir do ano que vem, começa a segunda fase do projeto, como o início das obras para receber outros esportes, como handebol e judô.

O antigo centro de treinamento do PSG ficava localizado em Saint-Germain-en-Laye e era considerado pequeno para o elenco. Uma das principais dificuldades era o fato de não haver lugar para os jogadores passarem a noite.

O investimento no luxuoso CT também tem como objetivo mudar a postura do PSG no mercado. O clube vai priorizar a contratação de jovens atletas com potencial para desenvolvê-los e lucrar com uma possível venda no futuro. O clube ficou marcado por movimentações arrojadas no mercado de transferências desde a aquisição pela família real do Catar, como as contratações de Neymar por 222 milhões de euros (cerca de R$ 821 milhões na cotação da época), um recorde na história do futebol, e Mbappé por 180 milhões (R$ 674,7 milhões).

Apesar da conquista do Campeonato Francês, o PSG vem de uma temporada conturbada, com eliminações precoces na Liga dos Campeões e na Copa da França. O clube se despediu de Messi, que não renovou contrato, e ainda corre o risco de não ficar com Mbappé, que sinalizou que deseja sair da equipe ao fim da temporada, mas a diretoria não quer perder o atleta de graça e pode vendê-lo nesta janela de transferências.

Para a temporada 2023/24, os parisienses anunciaram a chegada do técnico espanhol Luis Enrique, além dos jogadores Marco Asensio (Real Madrid), Milan Skriniar (Inter de Milão) e Manuel Ugarte (Sporting). Lucas Hernández (Bayern de Munique) deve ser o próximo a ser anunciado pelo clube francês.