BCE: política monetária já trouxe resultados na inflação, mas há muito a fazer, diz Lagarde

07/07/2023 | 11:10



A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, destacou que o BCE ainda deve buscar novo aperto monetário. Em entrevista ao jornal francês La Provence, Lagarde pontuou que "já estamos vendo a inflação cair um pouco, e esse impacto inicial é resultado da nossa política monetária". Ela avaliou, no entanto, que a inflação ainda está muito acima da meta de 2% ao ano, e que cabe ao BCE continuar o aperto. Lagarde ponderou ainda que a zona do euro deve crescer cerca de 0,9% este ano, mas que com a eficiência da política de estabilidade de preços, o bloco deve voltar a se expandir com mais força em 2024 e 2025.