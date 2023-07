Viúvo de Zé Celso se emociona ao relembrar últimos momentos com amado: - Segurei as duas mãos dele

07/07/2023 | 11:10



A notícia do incêndio que aconteceu no apartamento de Zé Celso na última terça-feira, dia 4, pegou a internet de surpresa e sua morte deixou muitos tristes. Pela primeira vez após se despedir do amado, Marcelo Drummond decidiu falar sobre os últimos momentos que teve ao lado do dramaturgo.

Ao GloboNews, Marcelo não conseguiu conter as lágrimas ao contar como aconteceu o resgate do incêndio que aconteceu em São Paulo. Drummond revelou que chegou a desmaiar por conta da fumaça que tomou o lugar, mas não soltou as mãos do marido.

- Eu caí, alguém me acordou porque eu cheguei a desmaiar, de certa forma, da fumaça. Alguém me acordou, a gente saiu. Fui para o corredor, para o hall de entrada do apartamento, um vizinho apareceu e trouxe o Zé junto com o Vitor e o Zé falava: abre a janela, abre a janela. E eu falei: já está aberta. Eu segurei as duas mãos dele e ele botou a perna em cima de mim. Aí chegaram os bombeiros e foi o último momento que eu vi o Zé.

Vale lembrar que Zé Celso ficou internado no Hospital das Clínicas para tratar das queimaduras de segundo grau na região do rosto, pernas e braços, mas não resistiu aos ferimentos e morreu aos 86 anos de idade.