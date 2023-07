Por R$ 12 mil, ASUS lança ROG Phone 7 Ultimate no Brasil

Da Redação, com assessoria

07/07/2023



A ASUS ROG acaba de anunciar a chegada do smartphone gamer ROG Phone 7 Ultimate para o mercado brasileiro. O modelo traz uma performance superior à última geração, graças à nova plataforma móvel Snapdragon 8 Gen 2 Mobile da Qualcomm, memória LPDDR5X e tela AMOLED de 165 Hz, extraindo a máxima qualidade dos jogos e amplificando as habilidades do usuário.

O ROG Phone 7 Ultimate completa a linha de smartphones gamer da ASUS, que ainda conta com os modelos ROG Phone 5s e ROG Phone 6, fornecendo soluções que atendem aos diversos perfis de jogadores do crescente mercado de jogos mobile no Brasil. Desta forma, o novo aparelho foi projetado para os players de nível mais avançado, que prezam pela máxima performance, mantendo o desempenho mesmo em longas sessões.

O ROG Phone 7 Ultimate vem equipado com a nova plataforma móvel Snapdragon 8 Gen 2 Mobile da Qualcomm, que é 15% mais rápida e 15% mais eficiente em termos de energia, quando comparada à geração anterior. Além da performance, este processador suporta a tecnologia Ray Tracing — já bastante conhecida no mundo de jogos de PC —, que agora está disponível em jogos mobile, tornando-os ainda mais realistas e melhorando o nível de imersão.

O aparelho conta com 16 GB de memória RAM LPDDR5X de 8.533 Mbps, velocidade superior a equipamentos gamer existentes no mercado, e 512 GB de armazenamento UFS 4.0, com transferência de dados até 2 vezes mais rápida que a geração anterior.

Para impulsionar ainda mais o poder da nova plataforma móvel da Qualcomm, o ROG Phone 7 Ultimate traz uma nova abordagem para o sistema de refrigeração GameCool 7. A tecnologia se baseia em três principais perfis de uso:

Para sessões curtas de jogos, a pasta térmica de nitreto de boro é capaz de manter as temperaturas adequadas para a melhor performance do processador;

Em sessões médias, o smartphone conta com uma câmara de dissipação mais ampla e uma maior cobertura das folhas de grafite, que estão posicionadas no lado oposto do processador;

Em sessões mais longas, o usuário pode contar com o AeroActive Cooler 7 — incluso na caixa — que traz um sistema termoelétrico inteligente, que leva o ar refrigerado diretamente ao processador, por meio do AeroActive Portal, uma entrada de ar acionada quando o cooler está acoplado. O acessório aumenta a eficiência térmica em até 20% e, além do resfriamento traseiro, o cooler possui uma saída frontal, entregando maior conforto ao usuário.

A tela do ROG Phone 7 Ultimate possui 165 Hz de taxa de atualização e 720 Hz de taxa de resposta ao toque. Assim, o usuário não perderá detalhes da ação, com imagens mais fluidas e uma reação imediata ao toque. O brilho máximo da tela é de 1.500 nits, o que possibilita ótima qualidade de imagem, mesmo em ambientes mais claros.

O celular possui um poderoso sistema de som, com alto-falantes duplos frontais 50% mais potentes do que a versão anterior. Ao acoplar o AeroActive Cooler 7, o usuário poderá transformar seu telefone em um sistema de áudio 2.1, graças ao subwoofer presente no cooler, oferecendo uma qualidade de som superior. O smartphone gamer ainda conta com uma entrada para fones de ouvido e duas entradas USB-C.

Neste lançamento, além do hardware de última geração, os novos recursos de software aprimoram ainda mais a experiência de jogo, contando até com Inteligência Artificial. O Sentido X ajuda os jogadores a detectar os principais eventos na tela, notificando quando um novo item importante aparece no mapa ou um inimigo se aproxima. Se um jogador consegue despachar vários rivais com um único golpe, o Sentido X ainda adiciona efeitos visuais para celebrar o momento.

Outra ferramenta adicionada ao ROG Phone 7 Ultimate é a Captura X, uma ferramenta de IA que registra automaticamente momentos ??da batalha, como derrotar um inimigo ou vencer a partida. Na parte de controles, o novo celular conta com os exclusivos AirTriggers, botões ultrassônicos personalizáveis, que garantem o controle total das ações do jogo com precisão.

Disponibilidade e preço do ROG Phone 7 Ultimate

O ROG Phone 7 Ultimate está disponível na Loja ASUS com preço especial de lançamento de R$ 11.999,00. A opção de pagamento por Pix ainda oferece 10% de desconto. O e-commerce aceita parcelamentos em até 12 vezes sem juros.