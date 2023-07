Ribeirão Pires lança Circuito das Abelhas

Da Redação



07/07/2023 | 10:21



A Secretaria de Meio Ambiente de Ribeirão Pires lançou nesta quinta-feira (6) o “Circuito das Abelhas”, que visa divulgar as colmeias de espécies nativas sem ferrão que estão espalhadas pela cidade. A iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre a importância do inseto para o meio ambiente. As colmeias estão presentes em diversos pontos da cidade. No total, mais de 40 mil abelhas compõem o projeto, auxiliando na polinização da flora do município.

Segundo o Zootecnista do Departamento de Gestão Ambiental, João Paulo Cerezoli, as abelhas desempenham um papel fundamental na manutenção do equilíbrio ambiental. “Elas são as principais responsáveis pelo processo de polinização, que nada mais é do que a transferência dos gametas masculinos (grãos de pólen) de uma flor para outra, proporcionando a formação dos frutos”, observa.

Mais informações sobre o projeto e a localização das colmeias podem ser conferidas no site www.ribeiraopires.sp.gov.br