Polícia Civil de S.Bernardo prende acusado de matar duas pessoas na região

Da Redação



07/07/2023 | 10:17



A Polícia Civil de de São Bernardo prendeu nesta quarta-feira (5), em Franco da Rocha, um homem de 35 anos acusado de matar duas pessoas no Grande ABC e uma na Capital entre 2020 e 2022. Procurado desde dezembro do ano passado, o indivíduo identificado como Renato Teixeira, confessou ter cometido 14 homicídios, a maioria das ocorrência utilizando facas de cozinha para cometer os crimes.

A investigação começou em após o registro de B,O. (Boletim de Ocorrência) do desaparecimento, em 3 de dezembro de 2022, de Mario Marchiani, 60 anos, em São Bernardo. Três dias depois da notificação, a Polícia encontrou o corpo da vítima em estado de putrefação. “O delegado do caso, Giuliano Rossi, foi informado que um corpo tinha sido localizado em uma residência. Através de exames de coleta da impressão digital da vítima, identificaram que era o Mario. Ele estava em um imóvel alugado e, no dia que a Polícia foi notificada da morte, os proprietários da casa tinham recebido uma ligação do locatário dizendo que tinha matado uma pessoa e deixado no local”, declarou a delegada Kelly De Andrade, titular da Seccional.

De acordo com Giuliano Rossi, delegado do caso, o setor de inteligência do 6º DP (Distrito Policial), com auxílio da Seccional, começou a procura pelo autor, que se apresentava como Bruno e, posteriormente, foi identificado pelos policiais como Renato Teixeira. “Ele mudava muito de cidade. Nesta quarta, tivemos a informação de que ele estava em Franco da Rocha e conseguimos efetivar o mandado de prisão”, disse o delegado. O acusado era investigado por três homicídios e após a prisão confessou mais crimes.

“Ele mencionou que tinha matado nove pessoas. Depois disse que eram 14. Não falou quais foram as vítimas, como, onde e porquê os crimes aconteceram. Ele tem traços de psicopatia. Isso fica claro pela forma como ele se expressa e pela frieza”, pontuou Kelly.

Renato atuava através de aplicativos de relacionamento. As vítimas eram clientes dele. A partir de trocas de mensagens e encontros, ele conseguia informações pessoais e conhecia as casas das vítimas. “Ele optou por dar a versão dele. O relato é de uma frieza incrível. Ele confessou que desferiu de 12 a 14 facadas no senhor Mário por conta de uma discussão e ainda especificou quais os tipos de faca que gosta de usar para os crimes. Até o momento da prisão, tínhamos ciência de uma vítima em Santo André, outra em São Bernardo e uma na Capital”, detalhou Giuliano Rossi. O caso segue sendo investigado pelo 6º DP de São Bernardo.

Com Renato Teixeira, “também foi apreendida uma motocicleta furtada, um celular e entorpecentes. As diligências prosseguem para esclarecer os fatos”, informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) em nota.