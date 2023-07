Grande ABC só vacinou metade do grupo prioritário contra gripe

Thaina Lana



07/07/2023 | 10:10



Mesmo com a campanha de vacinação contra a Influenza (gripe) sendo prorrogada por duas vezes, o Grande ABC só vacinou até agora 45% das pessoas pertencentes aos grupos prioritários. Os dados são do Ministério da Saúde, que no início da campanha estipulou como meta vacinar 90% do público-alvo. A imunização começou no dia 10 de abril e foi prorrogada até o dia 31 deste mês.

Até agora, foram aplicadas 652.369 doses da vacina contra gripe nos sete municípios. O público-alvo estimado é de cerca 1 milhão de pessoas, contabilizando diferentes grupos prioritários, como crianças, gestantes, idosos, professores, trabalhadores de saúde, entre outros.

Entre a população-alvo, as crianças foram as que menos receberam proteção contra a gripe, com apenas 8,18% de cobertura vacinal. Professores (9,16%) e gestantes (9,76%) também não atingiram nem 10% de alcance.

A baixa adesão desses grupos pode estar associada à desinformação e o medo da reação dos imunizantes, conforme acredita o infectologista do Hospital São José e Unimed Fortaleza, Pablo Eliack Linhares de Holanda.

“Existiu uma campanha muito forte contra as vacinas nos últimos anos, com disseminação de fake news, o que ocasionou bastante desinformação e receio das pessoas buscarem a vacinação, por medo de eventos adversos graves, como até a ‘alteração de DNA’. Isso atrapalhou muito os movimentos vacinais fazendo que a procura por vacinação diminuísse significativamente. Por isso, a importância da população sempre procurar informações em mídias confiáveis e com profissionais de saúde de sua confiança”, esclarece.

O médico explica que com a vacinação, a pessoa tem menos chance de desenvolver quadros graves da SRAG (Síndrome Respiratória Grave), além de diminuir as taxas de transmissibilidade do vírus.

Além dos grupos prioritários, o imunizante contra a influenza também está disponível para toda população acima de seis meses. Recomendada pelo Ministério da Saúde, a ampliação ocorreu em maio deste ano como medida para tentar atingir a meta nacional de vacinação.

Sobre a imunização de toda população, o infectologista Pablo Eliack destaca que a estratégia é utilizada para diminuir a disseminação e transmissão do vírus para pessoas com comorbidades e imunossuprimidas, já que as chances da doença respiratória evoluir para quadros mais graves em grupos não prioritários são menores.

ESTRATÉGIAS

Para tentar aumentar a adesão à campanha, as Prefeituras da região realizaram durante os últimos meses diversas ações, como mutirões, busca ativa, vacinação sem agendamento e em grandes eventos, entre outras medidas.

“Outro ponto que vem sendo trabalhado é discutir, nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde, o risco da reintrodução das doenças para que, com a participação da população, a gestão consiga levar a sensibilização para espaços como igrejas, escolas e associações de moradores ou de bairros”, informou a Prefeitura de Diadema.