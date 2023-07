José Dumont é condenado por pornografia infantil; descubra a pena proposta para o ator

07/07/2023 | 10:10



Assunto sério na área! De acordo com o jornal O Globo, José Dumont, de 70 anos de idade, foi oficialmente condenado por pornografia infantil e teve a pena decretada.

O ator tinha sido pego em flagrante no dia 15 de setembro de 2022 com mais de 240 arquivos, e, desde então, estava em julgamento. Na última quinta-feira, dia 6, a juíza Gisele Guida de Faria, da 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, afirmou que Dumont vai sofrer as consequências.

Contudo, por conta da idade, o artista teve e pena atenuada. Incialmente, ele iria cumprir um ano e dois meses. Agora foi decidido que ele vai ficar um ano no regime semi aberto.