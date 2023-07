Victoria Macan é eliminada de A Grande Conquista com quase 24% dos votos; saiba mais!

07/07/2023 | 10:10



É hora de dizer tchau! Victoria Macan se despediu de A Grande Conquista na noite da última quinta-feira, dia 6. A DJ recebeu apenas 23,73% dos votos do público em sua primeira Zona de Risco e provou que não era preferência do público.

Depois de disputar ao lado de Giulia Garcia e Ricardo Villardo, Vic confessou que segue acreditando que criou fortes alianças com os dois e não se arrepende de muitas coisas que aconteceram ao longo do reality. A DJ também se emocionou ao se despedir do affair que criou dentro do programa, Murilo Dias.

Mas não pense que a noite foi tranquila porque teve bronca de Mariana Rios! A apresentadora deu um belo esporro nos participantes e pediu para que eles não fiquem em cima do muro na hora de votar já que o programa está se encaminhando para a reta final.

Apesar das brigas que protagonizou com Sandra Melquíades, parece que na saída de Victoria as coisas ficaram mais calmas entre elas. Já no quarto, enquanto se arrumavam para dormir, Natália Deodato e a irmã de Rico Melquíades conversaram sobre a DJ:

- Eu falei para Vic: independente do jogo, eu quero ser próxima de você, a gente tem uma amizade legal. Porque infelizmente aqui no jogo a gente tem as nossas divergências, né? Faz parte do jogo, mas ela é uma pessoa fenomenal. Desejo tudo de bom e que ela seja muito acolhida lá fora, revelou a ex-BBB.

Sandra confessou que também deseja que Vic seja feliz e muito bem acolhida quando for recebida pelo público fora do reality. E aí, será que as tretas ficaram mesmo para trás?