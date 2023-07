Charge do dia

Seri



07/07/2023 | 10:00



Mesmo com a campanha de vacinação contra a <CF51>Influenza </CF><CF51>(gripe) </CF>sendo prorrogada por duas vezes, o Grande ABC só vacinou até agora 45% das pessoas pertencentes aos grupos prioritários. Os dados são do Ministério da Saúde, que no início da campanha estipulou como meta vacinar 90% do público-alvo. A imunização começou no dia 10 de abril e foi prorrogada até o dia 31 deste mês.