Tanabata Matsuri acontece neste fim de semana em Santo André

07/07/2023 | 09:41



Acontece neste fim de semana a 17ª edição do Festival Tanabata Matsuri de Santo André. No sábado (8) e domingo (9), a Rua Santo André, altura do número 661, vai receber comidas típicas japonesas, artesanatos, apresentações de dança, espaço de karaokê, entre outras atrações tradicionais, em festa organizada pela Sociedade Cultural ABC – Bunka Kyokai. Conhecido como Festival das Estrelas, a festa é uma tradição oriental do século XI.

No evento, que inicia por volta das 11h nos dois dias, haverá palcos no interior do Bunka e também na rua, que será interditada durante o período de festividade. Entre as atrações, além da gastronomia nipônica, o Tanabata Matsuri terá bandas musicais e cantores de karaokê, além de apresentações de artes marciais e presença de nomes como Joe Hirata e Ricardo Nakase.

“É um evento cultural que procuramos mostrar um pouco da cultura japonesa, com muitas atividades e comidas. Essa festa é da comunidade japonesa, mas fazemos para o povo andreense, pois estarão muitas pessoas que não são descendentes da colônia, mas gostam da festa e da cultura, afirma Ivo Futigami, presidente da Sociedade Cultural ABC Bunka Kyokai de Santo André.

Ivo também informa que, por mais uma vez, os Tanzakus estarão disponíveis para os participantes fazerem seus pedidos. Os itens são fitas coloridas que passam por uma cerimônia Xintoísta ao final do festival e são queimados para que a fumaça leve os desejos ao céu. Os Tanzakus são confeccionados em seis cores, cada uma representando um desejo: branco – paz; amarelo – dinheiro; verde – esperança; vermelho – gratidão; rosa – amor, e azul – proteção dos céus.

Em mais de 50 anos de história, a Sociedade Cultural ABC – Bunka Kyokai de Santo André cultiva a cultura nipônica, ao promover as atividades culturais, beneficentes, esportivas, educacionais e o intercâmbio entre Brasil e Japão. Entre os principais objetivos do grupo estão o fortalecimento da comunidade japonesa e a sua integração e participação na sociedade brasileira. A 16ª edição do Tanabata Matsuri, de 2022, contou com a presença de mais de 15 mil pessoas.

CAPITAL

A festividade na Capital chega à sua 44ª edição e é considerada o maior evento japonês de rua do mundo. Será realizado na Praça da Liberdade, nos dias 15 e 16 de julho, das 10h30 às 18h. São esperados turistas de todo o Brasil e de outros países, que se programam para estarem em São Paulo nesse período. O evento é realizado em São Paulo desde 1979 pela ACAL (Associação Cultural e Assistencial da Liberdade).

Na festa, além dos Tanzakus, as pessoas podem pendurar seus pedidos pelos bambus distribuídos pela Praça da Liberdade e ruas do entorno. Ao final da celebração, a organização recolhe todos e encaminha para a cerimônia xintoísta, que acontece em alguns dias.