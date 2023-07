Crédito potencializa pequenos negócios

Da Redação



07/07/2023 | 08:19



Empreender não é tarefa fácil, ainda mais quando conseguir crédito é um fator determinante e geralmente muito burocrático. Pequenos comerciantes e lojistas, principalmente de regiões de baixa renda, são os que mais enfrentam dificuldades. Crédito facilitado e com a orientação na medida certa para uma gestão mais eficiente tem se revelado a melhor alternativa. Isso porque, tem o poder de potencializar o crescimento desses pequenos empreendedores que ajudam a movimentar a economia do nosso País.

De acordo com levantamento do Sebrae, as PMEs são responsáveis por cerca de 80% dos empregos em âmbito nacional, resultado que vem crescendo rapidamente. Acredito que esse aumento pode ser evidenciado com certeza, com ajuda de crédito facilitado, baixas taxas de juros e carência diferenciadas. À frente do maior fundo de impacto social do país, tenho observado como estamos ajudando os pequenos empreendedores e exemplo disso, foi a nossa recente expansão para a cidade de Santo André.

O programa Mais Crédito vem fazendo a diferença para os empreendedores locais, e o Estímulo chega para trazer ainda mais impacto à iniciativa. Hoje, o Estímulo já está trabalhando dentro do programa e vai trazer taxas baixas aos pequenos negócios andreenses, sem exigir garantias, três meses de carência, de forma 100% on-line e desembolso em até três dias.

Aqui no Estímulo, trabalhamos de empreendedor para empreendedor. Pensamos primeiro de tudo, em apoiá-lo financeiramente com crédito orientado, mas ao mesmo tempo, conhecemos as suas dores, sabemos o quanto é complexo ter uma saúde financeira adequada da empresa. Por isso, além do apoio financeiro, oferecemos capacitação personalizada junto com parceiros e ainda acompanhamos a jornada do empreendedor para acelerar seu crescimento.

Fico feliz em dizer que nossa taxa de juros varia de 1,29% a 1,99% ao mês e que cerca de 100 mil empreendedores já estão inscritos em nossa plataforma, com mais de R$170 milhões em apoio financeiro já concedido. Agora com forte atuação em Santo André por meio do Mais Crédito, vamos aumentar esse número e impactar pequenos comércios, lojas, padarias e demais pequenos negócios, com melhora na economia local e geração de empregos e para a região.

A prefeitura teve papel fundamental nessa parceria e acredita bastante no desenvolvimento da cidade. Acompanhei de perto as lideranças e a preocupação deles com o fator humano chamou minha atenção. Com esse alinhamento de proposta de valor, vamos ajudar os empreendedores a prosperar com crédito orientado.

Acho válido destacar que o programa Mais Crédito conta com portfólio de opções de crédito para empresas de todos os segmentos, e apoia o empreendedor com dicas para uso consciente do crédito compiladas pelo Sebrae. Lá no Estímulo, nós também oferecemos capacitação para as PMEs, com objetivo de fazer com que elas cresçam e prosperem sempre.