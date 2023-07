Morando na essência

Da Redação



A agenda com o secretário executivo do Ministério das Cidades, Hildo Rocha, em São Bernardo, permitiu que os presentes pudessem assistir ao prefeito Orlando Morando (PSDB) em sua essência. Outrora crítico voraz do PT, o tucano tem atenuado os ataques em busca de aproximação com o Governo Federal – inclusive via Geraldo Alckmin (PSB), atual vice-presidente da República e alvo de duros questionamentos de Morando pós-derrota na eleição presidencial de 2018. Ontem, o prefeito, sem nenhum constrangimento, correu para bajular Hildo Rocha, integrante de um dos ministérios mais capitalizados do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores.

Na mesma solenidade, em meio ao discurso e rodeado por vereadores governistas e assessores, disparou que políticos como ele vivem cercados de aduladores. “Na política, às vezes, quem está rodeado de amigos também está rodeado de puxa-saco”, declarou o chefe do Executivo. A agressividade incomodou os parlamentares, que engoliram seco, se entreolharam, mas evitaram transformar o ato político em um fiasco para o prefeito e, sobretudo, para o secretário do governo federal. Vídeo de Morando destratando quem sempre o ajudou rapidamente se espalhou pelos celulares de vereadores e aliados, que assimilaram o golpe. Porém, é importante ressaltar: são esses mesmos parlamentares que validam comportamentos imperiais do prefeito são-bernardense.

Este Diário já mostrou diversas vezes o malabarismo político que Morando faz para justificar mudanças de lado. Ontem foi mais um episódio em um enredo interminável de alterações de humor do prefeito de São Bernardo a partir de interesses particulares. Não à toa, Morando não conquista fidelidade nem sequer de “puxa-saco”, como ele diz. O tucano conseguirá deixar o poder da maior cidade da região, em 1º de janeiro de 2025, sem construir um legado político por situações como as que aconteceram no Jardim Silvina na manhã desta quinta-feira.