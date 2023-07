Canta, Itália. Um convite público. A música unindo corações... ...e cidades paulistas... ...das colônias mais festivas do mundo!

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/07/2023 | 07:45



Quem nos traz a notícia é o amigo Marco Antonio da Silva, o Quico:

No sábado, dia 15 de julho, às 16h, estaremos fazendo o 14º Encontro de corais em língua italiana, com quatro corais:

Coral Pio X, de Jundiaí.

Coral da Associação Ítalo-Brasileira, de Santo André.

Coral Sapore d''''Itália, de São Paulo.

Coral Bicchieri d''''Oro.

Poderia fazer a gentileza de divulgar nosso evento? O local será o Teatro Lauro Gomes, Rua Helena Jacquey, 171, Rudge Ramos, São Bernardo.

NOTA DA MEMÓRIA – Quico, com que alegria “Memória” inicia a divulgação deste evento. Ele é lindo. Faz recordar os tempos antigos da Vila de São Bernardo, da italianada festiva tomando vinho, saboreando polenta e cantando.

Italianos e seus descendentes que fizeram mais: fizeram memória.

Bicchieri d’Oro, desta maestrina querida, Simone Strublic, recorda de um tempo não tão distante em que São Bernardo possuía várias bandas musicais, em vários bairros, seguindo os passos das Corporações Musicais Carlos Gomes e São José, da Vila Baeta.

E lembramos das partituras guardadas na sede da Carlos Gomes, numa ruazinha sem saída, a Flaminio de Oliveira, toda simpática, no Centro da cidade.

Lá estão valsas, marchas e dobrados dedicados a figuras antigas da política local. Um material valiosíssimo e que não pode se perder.

Vida longa ao Bicchieri e ao festival dos corais. Sejam benvindos corais amigos. E todos ao Lauro Gomes na festa do próximo sábado.

MEMÓRIA. Vinil de 1987

Crédito da foto 1 – Ana Maria Lotto

SAUDADES. Homenagem prestada em novembro de 2022 à cantora Thereza Zampieri (1922-2023), a Therezinha que cantava durante os casamentos na Matriz da Boa Viagem e uma das fundadoras do Bicchieri d’Oro: Marco Antonio da Silva, o Quico, maestrina Simone Strublic, Dona Thereza e Pedro Rocco.

Ribeirão Pires

Clube Recreativo realizou sarau dançante em comemoração ao primeiro aniversário.

Presença de Amadeu Nogueira, que leu trechos de seu livro “Zé Desgraçado”.

Baile animado pelo Jazz Band do Alto da Serra e elo Choro Recreativo.

Cf. A Gazeta, de São Paulo, em São Bernardo, 22-5-1931.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 10 de julho de 1993 – ano 36, edição 8435

MANCHETE – Lançando peixes mortos da Billings no Paço de Cubatão, ambientalistas protestaram ontem (9-7-1993) contra o bombeamento de esgotos para a represa.

SÃO CAETANO – O prefeito Antonio Dall’Anese afirmou ontem (9-7-1993) que vai iniciar o processo de demissões, caso os funcionários em greve há seis dias não retornem ao trabalho.

DIADEMA – Inaugurado ontem (9-7-1993) posto do Procon à Rua Graciosa, 14.

RIO GRANDE DA SERRA – Prefeitura anuncia criação de uma cooperativa para ensinar à comunidade como se produz blocos para construção de casas.

EM 10 DE JULHO DE...

1888 – Pedro Secol nasce em São Bernardo. Um dos primeiros filhos de imigrantes italianos nascido no Núcleo Colonial de São Bernardo.

1903 – Do correspondente do Estadão no Alto da Serra (Paranapiacaba): por falta de professor, esteve algum tempo paralisada a banda musical Lyra da Serra.

O mestre e fundador Francisco de Oliveira Celso exonerou-se, depois de três anos e tanto.

A sociedade contratou o afamado maestro Vincente Seggia, o qual, no pequeno espaço de tempo que se acha entre nós, já conquistou grandes simpatias dos discípulos e populares.

Nicola Perrella nasce em São Caetano. Escritor e autor de clássicos como “Enre as torbas de São Caetano”.

Entram em greve os 500 cocheiros de carros e tílburis da Capital.

1973 – São Bernardo planejava explorar, turisticamente, o Pico do Bonilha, na divisa com Santo André. Com 986,50 metros acima do nível do mar, o Pico do Bonilha é o ponto culminante do Grande ABC e continua inexplorado.

1983 - Fundada a Sociedade Esportiva Canarinho, de São Bernardo.

HOJE

Dia Mundial da Lei

Dia da Saúde Ocular

Dia do Engenheiro de Minas

Dia da Pizza

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bananal, Capivari, Pindamonhangaba, Rio das Pedras e Santa Isabel.

Também aniversariam em 10 de julho: Araruna e Sousa (PB), Bambuí (MG), Santo Antonio da Imperatriz (SC) e São Luiz do Norte (GO).

Santa Verônica Giuliani

10 de julho

(Itália, 1660-1727). Religiosa e mística.

Fonte: Paulinas

Ilustração – Arquidiocese de São Paulo