Metalúrgicos, 90. Novo presidente garante celebração... ...defende um tripé... ...ontem, hoje, amanhã! E convoca a categoria.

“Que bom ler as memórias dos líderes sindicais, entre eles, o Philadelpho e o Zamignani, além de outros. Eles representam histórias do movimento sindical da região”.

Adilson Torres dos Santos, o Adilson Sapão, 51 anos, assumiu a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá no Dia de São João último. Ele sucede a nomes do porte de Euclides Savietto, Marcos Andreotti, Miguel Guillen, Philadelpho Braz, entre outros, incluindo o seu antecessor, Cícero Martinha.

Em entrevista ao DGABC-TV, Sapão contou que é metalúrgico desde 1990, sindicalizando-se em 1991 e participando da direção do sindicato desde 1999. Respondeu a todas as perguntas, e demonstrou maturidade.

Segue-se uma síntese do pensamento do Sapão:

EVASÃO INDUSTRIAL - Precisamos ter uma política não só em nível do Estado de São Paulo como nacional.

GUERRA FISCAL – Esta “guerra” não tem limites nem regras. Muitas empresas deixaram a região porque outros municípios pagaram desde a mudança, a instalação em seus territórios e concederam isenção fiscal.

TECNOLOGIA - Houve empresas que fecharam porque não se atualizaram.

SINDICALISMO - Criou-se um mito de que a saída de indústria se deveu às greves locais e muitas greves aconteceram por falta de diálogo.

NOVOS TEMPOS - Houve um amadurecimento de ambas as partes. Hoje o sindicato parte para o diálogo. O caminho é esse.

FORMAÇÃO - Um dos nortes do sindicato é voltar à formação profissional interrompida pela pandemia e fortalecer a parceria com o Senai.

MEMÓRIA SINDICAL - Precisamos trabalhar em três frentes. Por que estamos aqui? Porque alguém lá atrás começou essa história. A nossa responsabilidade é dar sequência ao que recebemos e deixar um legado às gerações que virão.

Neste sentido, uma das preocupações é lembrar os antigos, caso da reativação da Biblioteca Marcos Andreotti e da homenagem prestada a outros dirigentes. Caso de Benedito Marcilio, que empresta seu nome à colônia de férias dos metalúrgicos, conquista das suas gestões no início dos anos 1970.

NOVENTA ANOS - O objetivo é organizar um evento à altura desses 90 anos do Sindicato, com semanas de atividades que venham culminar com a data da fundação, em 23 de setembro.

A íntegra da entrevista de Adilson Sapão está no DGABC-TV. Acesso pelo site do Diário (www.dgabc.com.br), “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e Youtube.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 9 de julho de 1993 – ano 36, edição 8434

MANCHETE – Presidente deve sancionar hoje o IPMF.

Cobrança sobre cheques foi aprovada ontem à noite (8-7-1993) pelo Senado por 51 votos a 12.

Itamar Franco recebe lei do novo tributo hoje (9-7-1993).

BILLINGS – O bombeamento das águas poluídas dos rios Tietê e Pinheiros para a Represa Billings foi suspenso ontem (8-7-1993), às 18h, por determinação do juiz Luiz Paulo Aliende Ribeiro, da 5ª Vara da Fazenda Pública.

O juiz concedeu liminar à ação interposta pelo Ministério Público contra o governo do Estado e a Eletropaulo.

EM 9 DE JULHO DE...

1938 - Advogado Décio de Toledo Leite assume como prefeito de São Bernardo, hoje Santo André.

Prefeito Prestes Maia inaugura o Viaduto 9 de Julho, em São Paulo, rebatizado em 2001 como Viaduto Daher E. Cutait. O novo nome não pegou.

1953 - Inaugurada a segunda pista da Via Anchieta.

1973 – Trem atinge ônibus na passagem de nível de Rio Grande da Serra. Quatro pessoas morrem e 32 ficam feridas.

HOJE

Dia do Soldado Constitucionalista, na data magna do Estado de São Paulo

Dia do Protético

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversaria em 9 de julho: Boa Vista, capital de Roraima, fundada em 9 de julho de 1890.

E mais: Água Boa (MT), Altaneira, Farias Brito (CE),

Cabo de Santo Agostinho e Glória do Goitá (PE), Corumbá de Goiás (GO), Fátima do Sul (MS), Fontoura Xavier e Paraí (RS), Gentil do Ouro, Jussiape e Uauá (BA), Junqueiro (AL), Palmeira do Piauí e Palmeirais (PI).

