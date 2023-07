Rossi é apresentado e fala em fazer história no Flamengo: 'Espero ganhar muitos títulos'

06/07/2023 | 20:46



Depois de 38 anos, o Flamengo volta a contar com um goleiro argentino. Fillol defendeu o clube entre 1984 e 85 e agora a missão está nas mãos de Agustín Rossi, apresentado oficialmente besta quinta-feira cheio de ambições.

"Estou aqui para cumprir um sonho. O Flamengo é uma das maiores equipes do mundo. Após 38 anos, ser um novo goleiro estrangeiro no clube, depois de Fillol, é muito importante. Ele foi um dos maiores goleiros da história da Argentina", disse, exaltando o compatriota, um dos melhores de seu país, e revelando o que espera na nova casa. "Espero fazer minha própria história aqui e ganhar muitos títulos."

Contratado com status de titular, Rossi mostra humildade no discurso e promete brigar nos treinos para convencer Jorge Sampaoli que pode herdar a vaga que foi de Santos e está com Matheus Cunha.

"Chego para ajudar meus companheiros, Matheus e Santos. É treinar e melhorar a cada dia, a competição é sempre boa para todos", afirmou. "Por isso temos que estar tranquilos para esperar o momento de poder jogar."

O reforço aproveitou para revelar como os cariocas é avaliado na Argentina após ganhar a Libertadores duas vezes nos últimos anos. O atual campeão desbancou o River Plate de Rossi em uma das decisões. A passada foi diante do Athletico-PR.

"Para nós, o Flamengo é um dos maiores clubes da América. Ganhou dois títulos dos últimos quatro da Libertadores. Tem os melhores jogadores da América do Sul, a maioria com experiência na Europa. Chego com muita vontade de jogar na maior equipe do Brasil, com expectativa de ganhar títulos e deixar a torcida feliz."