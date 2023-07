Obituário - 10 de julho de 2023

Ademir Medici

10/07/2023



SANTO ANDRÉ

Fernando Straccia, 90. Natural da Itália. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Lídia Pogi Belini, 90. Natural de Marília (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

Francisca Ismael Gomes, 86. Natural de São Paulo do Potengi (RN). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Rodrigues Pereira, 83. Natural de Santo André. Residia no Jardim Cecília Maria, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvio Ferraresi, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Dia 4, em Santo André. Cemitério de Itapecerica da Serra (SP).

Alberto Ferreira dos Santos, 68. Natural de Campinas (SP). Residia na Vila Nova Utinga, em São Paulo, Capital. Dia 4, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Costa de Oliveira, 54. Natural de Porteirinha (MG). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Maria Aparecida Longo Romancini, 81. Natural de Bento de Abreu (SP). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

João Fajoni, 70. Natural de Guatapará (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

SÃO CAETANO

Júlia Obizuk, 92. Natural de Presidente Alves (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 4, velado em São Caetano. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Aparecida de Lourdes Infanger, 79. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dorival Ciciliano, 75. Natural de Guariba (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 4, em Diadema. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Roseli Ferreira da Silva, 56. Natural de Santo André. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Comerciante. Dia 4. Jardim da Colina.

DIADEMA

Joaquim Fernandes, 96. Natural de Varginha (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

Antonio Serrato, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 4, em Diadema. Cemitério da Quarta Parada, na Capital.

Maria do Carmo Martins, 83. Natural de Piranga (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 4. Vale da Paz.

Edinaldo de Andrade Silva, 73. Natural de Limoeiro (PE). Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Vale da Paz.

Gentil Gonçalves Lima, 73. Natural de Santa Maria do Suaçuí (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Jaime Ferreira de Souza, 61. Natural de Ribeira do Pombal (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Márcio Ribeiro Siniscarchio, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Funcionário público. Dia 4, em Santo André. Vale dos Pinheirais.