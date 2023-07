Obituário - 9 de julho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/07/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Elza Atti, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Helena de Souza, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 3. Memorial Planalto.

Maria Aparecida Garcia dos Santos, 82. Natural de Ibitinga (SP). Residia na Vila Portuguesa, em São Paulo, Capital. Dia 3, em Santo André. Cemitério de Jandira (SP).

Maria Silva Dellazari, 81. Natural de Igarapava (SP). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ana Tereza Bugada dos Santos, 80. Natural de Araraquara (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jandira Maria da Silva, 80. Natural de Getulina (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Salvador Baraldo Bonaldo, 80. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Décio Mario de Magalhães Gomes, 76. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 3. Jardim da Colina.

Laércio Neias Batista, 78. Natural de Cândido Mota (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jesuito Gonçalo Dias, 76. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Augusto Lopes Santos, 73. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Geraldo Siqueira Silva, 72. Natural de Buenópolis (MG). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Célio Alencar de Almeida, 68. Natural de Jacobina (BA). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Cândido de Araújo, 67. Natural de Buique (PE). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Mecânico. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Michelin, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Administrador. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Florinda Correia da Silva, 84. Natural de Alvinlândia (SP) Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Pedro Gomes Sargioneti, 77. Natural de Cosmorama (SP). Residia na Vila Tupi, em São Bernardo. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Agenor dos Santos, 76. Natural de Taubaté (SP). Residia no bairro Granjas Rurais Reunidas São Judas Tadeu, em Taubaté. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério São Benedito, em Taubaté.

José Hilário dos Santos, 76. Natural de Iapu (MG). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Marilene da Silva Morais, 64. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Vera Lúcia Catto da Silva, 64. Natural de Ponte Serrada (SC). Residia no Parque Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Ana Cristina de Barros Barbosa, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Rosemeire Maria de Santana dos Santos, 50. Natural de São Sebastião do Passé (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Lourival Buriti, 62. Natural de Pinhalão (PR). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Edson Vieira da Conceição, 80. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Maria de Lourdes de Sousa Araujo, 78. Natural de Teixeiras (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Armindo José Correia, 77. Natural do Rio do Antônio (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Antonio Cardoso de Brito, 67. Natural de Paranacity (PR). Residiano bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria das Graças da Silva Gonçalves, 64. Natural de Iracema (CE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Solange dos Santos Madalena, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 3. Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha, na Capital.

MAUÁ

Delcy Alves Corrêa, 92. Natural de Itaocara (RJ). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Maria Isabel Veras, 47. Natural de Solidão (PE). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 3, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Divina Flora dos Santos, 90. Natural de Águas da Prata (SP). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Luiz Carlos Soldá, 61. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.