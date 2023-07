Planeta Terra atinge maior temperatura média em 44 anos, segundo dados não oficiais

06/07/2023 | 19:40



Os últimos sete dias foram a semana mais quente já registrada, o mais recente marco em uma série de efeitos causados pelas mudanças climáticas. Nos últimos sete dias, terminados na quarta-feira, 5, a temperatura foi 0,04 graus Celsius maior que qualquer outra semana em 44 anos, de acordo com dados do Climate Reanalyzer da Universidade do Maine, uma ferramenta que usa dados de satélite e simulações de computador para medir a condição do mundo.

A temperatura média global para terça e quarta-feira foi de 17,18 graus Celsius, já batendo o recorde de curta duração estabelecido na segunda-feira, a 17,01 Celsius. Os números do Climate Reanalyzer são dados não oficiais, mas significativos, e uma indicação de que a mudança climática está atingindo um território desconhecido.

"A situação que estamos testemunhando agora é a demonstração de que a mudança climática está fora de controle", disse o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres. "Se persistirmos em adiar as principais medidas necessárias, acho que estamos entrando em uma situação catastrófica, como demonstram os dois últimos recordes de temperatura".