Turra ensaia mudança na formação do Santos para enfrentar o Goiás

06/07/2023 | 19:23



Após estrear no comando do Santos com uma derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, o técnico Paulo Turra pode mudar a formação do Santos para o duelo com o Goiás, marcado para domingo, na Vila Belmiro. Contra os cuiabanos, ele testou um time armado no esquema 4-4-2, mas o desempenho não foi muito diferente do que vinha sendo exibido pela equipe sob o usual 4-3-3 utilizado pelo demitido Odair Hellmann.

Durante treinamento desta quinta-feira, Turra testou um esquema parecido com o que gostava seu antecessor, com Mendoza, Marcos Leonardo e Lucas Braga como trio de ataque, mas não é certo se levará o time a campo com esta configuração. Caso o 4-3-3 seja confirmado, o meio-campista Luan Dias, titular contra o Cuiabá, deve ser sacado da equipe.

Sem Daniel Ruiz, Lucas Pires, Ivonei, Ed Carlos, Soteldo e Nathan, todos afastados por Turra, o Santos tem apenas duas baixas por lesão, as mesmas que já tinha anteriormente. Alison se recupera de uma cirurgia após lesão do menisco lateral do joelho direito e Felipe Jonathan rompeu ligamento do joelho. Os dois não devem mais jogar nesta temporada.

VISITA DE RODRYGO

Em meio à intensa crise que atravessa, sem vencer há 12 jogos na temporada, o Santos recebeu a visita do prata da casa Rodrygo, hoje astro do Real Madrid. Ele esteve no CT Rei Pelé nesta quinta-feira e fez um treino no local para manter a forma enquanto está de férias no Brasil.

"Boa tarde, chegando aqui em um lugar muito especial hoje para treinar. Olha onde estou, vim matar um pouco da saudade", disse, em vídeo compartilhado no Instagram, o atacante de 22 anos, que jogou três temporadas como profissional pelo time da Vila Belmiro antes de ser comprado pelo Real Madrid.