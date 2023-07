Unipar arrecada meia tonelada de alimentos

Nilton Valentim



06/07/2023 | 19:17



A Unipar realizou uma campanha de arrecadação de roupas, sapatos, cobertores e alimentos não perecíveis nas unidades de Santo André e Cubatão. No total foram arrecadados cerca de 600 kg de alimentos não perecíveis, aproximadamente 3.500 peças de roupas, 100 pares de sapatos e 400 cobertores.



As doações destinadas pelo público do entorno da fábrica de Santo André foram entregues ontem para as instituições selecionadas no salão paroquial da igreja São Sebastião e na Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, em Rio Grande da Serra. As instituições selecionadas na região foram a Pastoral da Caridade, Casa Abrigo, Rede Social, Profavi, Ação Social Cristo Rei e Pastoral da Criança.



Já as doações destinadas pelo público do entorno da fábrica de Cubatão serão entregues para as instituições selecionadas na sede da Associação Desportiva Unipar, em Cubatão. As instituições selecionadas na região foram a Associação Comunitária Afonso Schmidt, Casa de Emaús, Casa São João XXIII, Exército de Salvação, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Lar Fraterno e Sociedade São Vicente de Paulo.



“Essa é uma iniciativa que realizamos anualmente e que reforça nosso objetivo de sermos um agente de transformação para um futuro sustentável, mobilizando o nosso ecossistema e aumentando o alcance das nossas ações. Nossos projetos precisam ter impacto, principalmente nas comunidades do entorno das nossas fábricas, e essa campanha corrobora com esses pontos”, afirma Suzana Santos, head de Comunicação e Sustentabilidade da Unipar.