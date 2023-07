Em meio a polêmicas, Igor Rickli posta desabafo: Se não for para ser em paz, nem continuo adiante

06/07/2023 | 19:11



Recentemente, Rafael Cardoso se tornou um dos assuntos mais comentados da web após compartilhar um vídeo em que Nego Di criticava João Guilherme por usar cropped e fazer comentários preconceituosos sobre o ator. Em meio a polêmica, diversas celebridades decidiram apoiar o filho de Leonardo e se manifestar afirmando que roupas não tem gênero.

Entre elas, Igor Rickli compartilhou uma sessão de fotos em seu Instagram usando cropped, brinco, colar e maquiagem, afirmando na legenda que roupa não define gênero e seu modo de se vestir reflete sua tentativa de transgredir e afrontar tanta ignorância.

Nos comentários do post, por mais que o ator tenha recebido diversos elogios, o marido de Aline Wirley também sofreu duras críticas em relação ao seu estilo, sendo considerado por alguns internautas brega e até mesmo ridículo. Nesta quinta-feira, dia 6, o artista postou um desabafo em sua conta após passar por esse turbilhão de acontecimentos.

Nos últimos dias venho sendo atravessado por muitos questionamentos (internos e externos) e o principal deles é COMO TER UMA VIDA COM PROPÓSITO NA INTERNET? Vocês tem essa resposta? E vivem isso? Porque são montanhas diárias de downloads de lixo virtual, uma necessidade GIGANTE de transformação no pensamento coletivo, responsabilidades infinitas sociais e ao mesmo tempo as vezes você só quer fazer a Luana e se postar bonita de biquíni. É uma equação um tanto complexa entre fazer demais ou acabar não fazendo. LACRAÇÃO X OMISSÃO. Há de ter um propósito nisso tudo? A única certeza que tenho é que se não for pra SER EM PAZ? nem continuo adiante. Por que pra mim SIM, Deus é bom o tempo todo e olha por nós principalmente agora que o nome Dele é usado em vão por uma torcida tão fanática e agressiva. E sim? também é MUITO libertador não ter que agradar ninguém, declarou Igor.