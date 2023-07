Grávida, Fabiana Justus passa por cirurgia e tranquiliza os fãs: Um procedimento simples e está tudo bem

06/07/2023 | 18:10



Grávida, Fabiana Justus precisou passar por uma cirurgia e usou as suas redes sociais para falar sobre o assunto e tranquilizar os seus seguidores. A empresária contou que foi diagnosticada com uma hérnia umbilical e, por esse motivo, precisou operar.

Sumida porque ontem tive que operar uma hérnia umbilical! Um procedimento simples e está tudo bem, graças a Deus! Luigi firme e forte na barriga. Confesso que estava nervosa ontem, mas meus médicos são maravilhosos, me acalmaram e deu tudo certo.

Ela também contou como estão sendo os dias no hospital:

Dormi umas quatro horinhas e agora não consigo mais. Muita coisa conectada, soro, remédios, etc.

Vale pontuar que Fabiana está à espera do seu terceiro filho, fruto do casamento com Bruno D'ancona, e também contou que o coraçãozinho do bebê está excelente.