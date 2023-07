Exames descartam lesão em Alan Franco no São Paulo; Luciano e Calleri não preocupam

06/07/2023 | 17:03



Dorival Júnior estava bastante apreensivo após a vitória do São Paulo sobre o Palmeiras, por 1 a 0, na ida das quartas da Copa do Brasil, por causa das novas lesões no elenco. Nesta quinta-feira, porém, o clube informou que exames não detectaram lesão no zagueiro Alan Franco. Outro substituído, Calleri apareceu sorridente na reapresentação do elenco, tranquilizando o treinador.

O nome que mais preocupava era justamente o do defensor. Alan Franco deixou o gramado chorando muito após sofrer um entorse no tornozelo direito. Ainda no banco de reservas do Morumbi, os médicos imobilizaram o pé do atleta e colocaram gelo para amenizar o trauma.

A cena deixou Dorival bastante preocupado que tivesse ocorrido uma fratura ou mesmo o rompimento de ligamentos. As lesões foram descartadas nesta quinta-feira pela manhã.

"Substituído no clássico com o Palmeiras na última quarta-feira, o zagueiro Alan Franco realizou exame de imagem que não detectou lesão na perna direita. Com dores na região, o jogador segue em tratamento fisioterápico no REFFIS Plus", afirmou o clube.

As outras substituições por lesões de Dorival Júnior no clássico foram no ataque. Calleri saiu após novamente sentir dores nas costas, enquanto Luciano acusou dores na panturrilha. Ambos não têm lesão e não devem ser preocupação para o duelo da volta, contra o Palmeiras, na quinta-feira, mas devem ser preservados diante do Red Bull Bragantino no domingo.

Na reapresentação do grupo, nesta quinta-feira, com muitos jovens da categoria de base ajudando a completar as atividades, Luciano e Alan Franco ficaram no Departamento Médico tratando suas dores, já Calleri acompanhou as atividades na beira do campo sorridente e demonstrando melhora.