Neymar Jr. sobrevoa por sua mansão avaliada em mais de 20 milhões de reais e posta vídeo

06/07/2023 | 17:11



Na tarde desta quinta-feira, dia 6, Neymar Jr. mostrou para seus seguidores que está curtindo suas férias - forçadas - do Paris Saint Germain em grande estilo. O atleta postou em seu Stories um vídeo sobrevoando por sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e deixou os internautas chocados com o tamanho da sua disNEYlândia, como registrou em seu Instagram!

Segundo o jornal Extra, a mansão foi avaliada em mais de 20 milhões de reais, com cinco mil metros quadrados, seis suítes, academia, sauna, pista de kart, heliponto, quadras esportivas, piscinas e o famoso NeyLago, que deu o que falar nos últimos dias. O lago artificial da mansão do craque virou polêmica após serem feitas algumas denúncias de crime ambiental e, com isso, a obra ser interditada.

De acordo com o G1, alguns dos crimes cometidos foram terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, desvio de curso de água e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental. Por mais que o jogador tenha sido multado em 16 milhões de reais, a obra já foi desinterditada e liberada pela Justiça.