Príncipe William teria ficado doente de preocupação antes da entrevista do Príncipe Harry e Meghan Markle com Oprah Winfrey

06/07/2023 | 17:10



Quando saíram da família real, o Príncipe Harry e Meghan Markle causaram diversas polêmicas e tudo começou com uma entrevista. Logo que o casal mudou para os Estados Unidos, após ficarem um tempo no Canadá, eles decidiram abrir o jogo e conversar com Oprah Winfrey sobre tudo que aconteceu nos bastidores do Palácio de Buckingham.

Apesar de muito tempo ter se passado desde essa polêmica entrevista, algumas informações sobre o sentimento de alguns membros da Coroa foi revelado. Segundo a especialista na realeza Charlotte Griffiths, que conversou com o canal inglês GB News, o Príncipe William não estava bem durante a véspera da conversa do irmão e da cunhada com Oprah.

- Já ouço isso há muito tempo de muitas fontes diferentes? No esquenta para a entrevista [de Harry e Meghan] da Oprah, William estava literalmente doente de preocupação.

Por conta de sua preocupação, e medo do que seria dito, o Príncipe de Gales ficou sem comer e sozinho em uma das residências reais:

- Ele não estava comendo e se tornou ? não recluso ? mas definitivamente estava se escondendo. Ele foi para uma residência real por um período para se isolar do mundo. Ele estava apenas em pedaços, basicamente.

E é claro que Kate Middleton não ficou de fora desse caos. A especialista contou que a Princesa de Gales ficou ao lado do amado e tentou protegê-lo.

- E o que Kate estava fazendo era ficar ao lado de seu homem. Kate disse: Eu tenho que defender esse cara e protegê-lo. Ele está sendo destruído por isso, e isso provavelmente a deixou bastante forte, mesmo tendo essa fama de tímida. Mas quando se trata de proteger o marido, ela vai intervir e protegê-lo.

Eita...