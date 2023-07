Diadema participa de reunião com Estado para discutir Regionalização da Saúde

da Redação



06/07/2023 | 16:35



Dois assessores da Prefeitura de Diadema representaram a SMS (Secretaria Municipal da Saúde), quarta-feira (5 de junho) na Reunião preparatória para as Oficinas Macrorregionais de Regionalização – região metropolitana de São Paulo. O encontro, realizado na sede da Faculdade de Saúde Pública da USP, contou com a participação do secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.



No encontro, foram apresentados o Projeto de Regionalização da Saúde bem como os Diagnósticos da Assistência Primária à Saúde na Região Metropolitana da Grande São Paulo e da capacidade instalada na região. Os representantes também puderam participar de uma mesa temática sobre Regulação do Acesso a Serviços de Saúde.



O Projeto de Regionalização da Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo busca reorganizar as unidades e fazer investimentos de acordo com as necessidades e demandas de cada região. Entre os objetivos do programa estão: a diminuição das desigualdades entre as regiões para aumentar a eficiência do gasto público, ampliar a oferta de serviços, fazer as filas andarem e reduzir a distância que as pessoas precisam percorrer para conseguir atendimento. O projeto prevê também a adequação dos ambulatórios médicos de especialidades e hospitais estaduais às necessidades regionais, efetivamente descentralizando o sistema de saúde.



Representando o secretário da Saúde, José Antônio da Silva, a médica Margareth Tangerino, avaliou a discussão como necessária e falou sobre a importância de discutir e pactuar a reorganização da saúde por regiões. “Diadema vem investindo muito na saúde e compromete, em média, mais de 30% do orçamento municipal, muito mais do que os 15% estipulados por legislação. Com essa discussão esperamos avançar no debate para otimizar os recursos já existentes na nossa região para cada vez mais atender com qualidade e rapidez as demandas dos nossos munícipes”.



As Macrorregiões que sediaram oficinas até o momento foram: Bauru, Taubaté, Marília e Presidente Prudente. As próximas serão em São José do Rio Preto (11 e 12 de julho) e Araçatuba (13 e 14 de julho).